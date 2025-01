Revoir Cimabue: per la prima volta il Louvre celebra l’arte di uno dei maestri della pittura italiana. Qui tutte le info

Dal 22 gennaio al 12 maggio 2025, il Louvre di Parigi ospita la straordinaria mostra “Revoir Cimabue. Aux origines de la peinture italienne”, dedicata per la prima volta a Cimabue, figura centrale dell’arte del XIII secolo e precursore del Rinascimento.

La rassegna prende le mosse da due eventi cruciali: la recente restaurazione della Maestà del Louvre e l’acquisizione de La Derisione di Cristo, un pannello inedito attribuito a Cimabue e scoperto in Francia nel 2019, classificato come Tesoro Nazionale. Entrambe le opere, restaurate nel 2024, costituiscono il fulcro dell’esposizione, che raccoglie circa quaranta opere per svelare l’eccezionale ricchezza e l’innovativa visione artistica di Cimabue.

Un rivoluzionario del suo tempo

Cimabue è riconosciuto come uno dei primi artisti a rompere con le rigide convenzioni bizantine, aprendo la strada al naturalismo. Attraverso l’uso di sottili sfumature, volumi tridimensionali e rappresentazioni espressive, il maestro ha trasformato la pittura occidentale, offrendo una visione più umana e realistica del mondo. Le sue opere, cariche di emozione e movimento, suggeriscono una profondità spaziale che fino ad allora era rimasta inesplorata.

La mostra culmina con la presentazione del grande San Francesco riceve le stigmate di Giotto, allievo di Cimabue, anch’esso destinato al tramezzo della chiesa di San Francesco a Pisa, dove la Maestà trovava originariamente posto. Quest’opera sottolinea l’influenza duratura di Cimabue su Giotto, che, insieme a Duccio, segnerà l’inizio del rinnovamento artistico del XIV secolo.

Cimabue, Maestà del Louvre

Informazioni sulla mostra

Titolo : Revoir Cimabue. Aux origines de la peinture italienne

: Revoir Cimabue. Aux origines de la peinture italienne Luogo : Museo del Louvre, Parigi

: Museo del Louvre, Parigi Date : 22 gennaio – 12 maggio 2025

: 22 gennaio – 12 maggio 2025 Orari : 9:00 – 18:00 (chiuso il martedì)

: 9:00 – 18:00 (chiuso il martedì) Sito ufficiale: www.louvre.fr

Cimabue

Nome completo: Cenni di Pepo, detto Cimabue

Data di nascita: ca. 1240

Luogo di nascita: Firenze, Italia

Morte: 1302, Pisa, Italia

Importanza storica: Considerato uno dei padri della pittura italiana, Cimabue abbandonò lo stile rigido e ieratico dell’arte bizantina per introdurre elementi naturalistici. La sua opera ha influenzato profondamente i grandi maestri del Rinascimento, tra cui Giotto e Duccio.

Opere principali: Maestà (Louvre), Crocifisso (Santa Croce, Firenze), La Derisione di Cristo.

Museo del Louvre

Nome completo: Musée du Louvre

Ubicazione: Parigi, Francia

Fondazione: 1793

Collezione: Oltre 35.000 opere, tra cui la Gioconda di Leonardo da Vinci, la Venere di Milo e il Codice di Hammurabi.

Storia: Nato come fortezza medievale, il Louvre divenne residenza reale e successivamente museo, simbolo della cultura universale e punto di riferimento per l’arte mondiale.

Curiosità: È il museo più visitato al mondo, con oltre 9 milioni di visitatori all’anno.