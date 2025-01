Strepitoso reperto romano scoperto col metal detector. Cosa rappresenta? Perchè una donna avvolta da protuberanze maschili? Le risposte degli esperti

C’è qualcosa di magico nell’immagine di un tesoro che emerge delicatamente dalla terra. Il metal detector avverte qualcosa, la pala scava, finchè l’oggetto nascosto da millenni torna a brillare. Ogni scavo è un viaggio nel tempo, ogni ritrovamento una finestra aperta sul passato.

Nelle mani dell’archeologa Helen Geake, uno straordinario anello romano si è rivelato una finestra sul passato, con un enigma che attende ancora di essere risolto. Trovato nel villaggio di Sedgeford, vicino a Hunstanton, questo gioiello è molto più di un semplice ornamento: è un capolavoro di miniaturizzazione artistica e un simbolo di cultura e credenze antiche.

Come riporta la Bbc, l’archeologa Helen Geake, responsabile della catalogazione degli oggetti per il Portable Antiquities Scheme, descrive gli anelli come frammenti di vita quotidiana persi e ritrovati attraverso i secoli. «Gli anelli d’oro sono tra gli oggetti che si perdono più facilmente: li si toglie per lavarsi le mani, o le dita cambiano dimensione. Ed eccoli lì, nascosti nel terreno, in attesa di essere riscoperti», spiega la dottoressa Geake. Particolare attenzione merita questo splendido anello femminile che rivela una ambivalenza legata al soggetto rappresentato.

Un’opera d’arte in miniatura tra diverse interpretazioni

L’anello, seppur schiacciato dal peso dei secoli, conserva una straordinaria finezza nei dettagli. Appartenuto probabilmente a una nobildonna, raffinatamente lavorato, con un diametro di soli 18,2 mm, è incastonato con una gemma rosso scuro che presenta probabilmente un’incisione raffigurante Diana, la dea della caccia. La scena è incredibilmente dettagliata: Diana è ritratta con l’arco in una mano, mentre con l’altra si prepara a prendere una freccia dalla faretra. Accanto a lei, un piccolo cane alza una zampa, come se stesse per partire al suo fianco in una battuta di caccia divina.

Il livello di dettaglio è impressionante, considerando le dimensioni ridotte e la tecnologia limitata dell’epoca. La gemma incisa è circondata da un’impostazione dorata, lavorata con una raffinatezza che richiama i pendenti del Tesoro di Thetford del IV secolo. Non si esclude che l’anello possa provenire dallo stesso laboratorio o da un artigiano con una formazione simile.

Il peso dei secoli non ha intaccato la raffinata lavorazione di questo anello che nasconde interpretazioni ambivalenti. Andrew Williams/Norfolk County Council

Il mistero delle protuberanze

Uno degli aspetti più intriganti di questo anello sono alcune piccole protuberanze che emergono dalla superficie della gemma incisa. La loro funzione o significato rimangono oscuri. Potrebbero essere semplicemente imperfezioni naturali della pietra, ma la loro disposizione lascia spazio a ipotesi più suggestive.

Alcuni studiosi ritengono che queste protuberanze possano essere deliberate e avere un significato simbolico o rituale. Forse rappresentano stelle o altri elementi celesti, rafforzando il legame di Diana con la natura e il cosmo. Altri ipotizzano che possano essere state usate per migliorare la presa dell’anello o come punti di riferimento per un uso pratico o cerimoniale.

Altre interpretazioni portano la figura di Artemide con l’arco attorniata da attributi maschili. In un’immagine che rappresenta un’estetica ambivalente, vicina a Eros, introducendo un gioco di ruoli e significati profondi. In questa visione, Artemide assume una postura che evoca il dio dell’amore: il corpo sinuoso e l’arco teso sembrano suggerire il richiamo della seduzione, ma la sua identità si chiarisce attraverso un dettaglio distintivo e simbolico.

I serpenti, intrecciati intorno a braccia e gambe, non solo si oppongono all’idea tradizionale di Artemide come casta e distante, ma richiamano la dualità sessuale e il potere rigenerativo della natura. Simbolo di trasformazione, i serpenti rimandano a organi maschili, suggerendo un’iconografia che sfida il binarismo di genere e richiama i miti primordiali della fertilità. Artemide, così rappresentata, si erge come figura che abbraccia il tutto: cacciatrice e seduttrice, custode della vita e della morte.

Questa immagine potrebbe essere interpretata anche come una metafora della forza ambigua della natura, che dà e toglie, seduce e respinge. Artemide con i serpenti è una manifestazione archetipica che invita a riflettere su ciò che sfugge alle definizioni rigide, rendendola una figura straordinariamente contemporanea.

Andrew Williams/Norfolk County Council



Un gioiello che racconta il passato

Questo anello non è solo un gioiello, ma una testimonianza di una civiltà che attribuiva grande importanza al simbolismo e all’estetica. Diana era una figura centrale nella mitologia romana, rappresentando la caccia, la natura e la protezione. Indossare un anello con la sua immagine poteva essere un modo per invocare la sua protezione o per dichiarare una connessione con i suoi attributi.

L’arte e il mistero che circondano questo anello lo rendono un oggetto unico, capace di stimolare l’immaginazione e offrire uno spaccato della vita nell’antica Roma. Non è solo un reperto: è una finestra su un mondo scomparso, un invito a esplorare le storie nascoste dietro ogni dettaglio.