“Ecco cosa ho trovato nel campo”. 2800 monete romane del III secolo d. C. conservate in una “pentola” sono state dichiarate tesoro



Due depositi di monete romane trovati in un terreno agricolo nel Regno Unito sono stati dichiarati tesoro in questi giorni (ottobre 2023) dall’assistente coroner per il Galles del Nord (orientale e centrale), Kate Robertson. Il ritrovamento è avvenuto non lontano da resti di un edificio romano che fu scavato una decina di anni fa. Le monete – molte d’argento – risalgono al III secolo d.C. A quell’epoca risale anche l’edificio trovato anni fa nell’area, forse un tempietto romano.

I due depositi di monete romane sono stati scoperti dagli appassionati metal detector David Moss e Tom Taylor nella comunità di Caerhun, Conwy.

Caerhun è una comunità di circa 1.300 abitanti del Galles nord-orientale, situata lungo il verdeggiante corso del fiume Conwy. Nella zona sorgeva Canovium, un forte romano, costruito nel 75 d.C. per difendere la via che da Chester conduceva verso gli avamposti lungo il confine tra Galles e Inghilterra e che poteva ospitare fino a 500 soldati. Probabilmente il denaro trovato è da collegare a uno degli edifici costruiti nella zona, in seguito all’occupazione militare romana.

Il tesoro più grande, trovato recentemente nel campo, era collocato in un vaso di ceramica, che conteneva 2.733 monete, un mix di denari d’argento coniati tra il 32 a.C. e il 235 d.C., nonché radiati di argento e leghe di rame (noti anche come antoniniani) coniati tra il 215 e il 270 d.C. Alcune monete erano state collocate nel vaso senza ulteriore protezione, ma la maggior parte delle monete d’argento erano state chiuse in due sacchi di cuoio, che erano posti in cima al deposito. Il tesoro più piccolo comprende 37 denari d’argento, di datazione compresa tra il 32 a.C. e il 221 d.C., che sono stati trovati successivamente, sparsi in una piccola area nelle immediate vicinanze del tesoro più grande.

“Avevamo appena iniziato la ricerca dei metalli quando abbiamo fatto questi ritrovamenti del tutto inaspettati”, ha detto Moss, uno dei due cercatori “Il giorno del ritrovamento pioveva forte, così ho dato un’occhiata a Tom e mi sono fatto strada attraverso il campo verso di lui per dirgli che sarebbe stato smetterla con il rilevamento, quando, procedendo obliquamente verso l’amico, ho sentito un segnale intercettato casualmente dalla macchina. È stata una grande sorpresa quando ho scavato e alla fine ho rivelato la parte superiore del vaso che conteneva le monete. ”

I due cercatori Tom e Dave si sono attenuti alle indicazioni che vengono spesso date nel corso della trasmissione televisiva Time Team, nel caso di ritrovamento di un tesoro. Hanno scavato con attenzione il vaso, prima di avvolgerlo in bende e segnalare entrambi i tesori alla dottoressa Susie White, responsabile dei ritrovamenti per il Portable Antiquities Scheme in Galles ( PAS Cymru) con sede presso il Wrexham County Borough Museum & Archives.

“Le persone non si rendono conto della mole di lavoro che si svolge dietro le quinte del museo nazionale, dallo scavo delle monete, alla cura di loro e all’identificazione in modo che possano essere segnalate come tesoro. – dicono i due cercatori – Noi abbiamo avuto la fortuna di essere coinvolti in prima persona in un’esperienza incredibile.”

I tesori sono stati poi portati all’Amgueddfa Cymru – Museum Wales per il micro-scavo – che si basa sul recupero di ogni moneta dal vaso – e l’identificazione di ogni pezzo.

“Nel laboratorio di conservazione, l’indagine sulla parte superiore del vaso ha rilevato rapidamente che alcune delle monete erano state contenute in sacchetti di pelle estremamente sottile, di cui rimanevano tracce. – dice Louise Mumford, Conservatore Senior di Archeologia presso Amgueddfa Cymru – È molto raro che materiali organici come questo sopravvivano nel terreno. I frammenti che si sono conservati, tra i quali due frammenti di una cucitura, forniranno informazioni sul tipo di pelle utilizzata e su come venivano realizzate le borse”.

Il TWI Technology Centre Wales di Port Talbot si è gentilmente offerto di eseguire una scansione TC del tesoro più grande nel vaso di ceramica, per vedere se si potevano raccogliere maggiori informazioni prima che iniziasse l’estrazione delle monete.

“Il nostro obiettivo principale è fornire i nostri servizi all’industria. – afferma l’ingegnere consulente presso TWI, Ian Nicholson, ha dichiarato:Tuttavia, ci piace sostenere anche progetti non industriali e offrire vantaggi più ampi. La radiografia era l’unica tecnica di ispezione che aveva il potenziale per rivelare volumetricamente l’interno del tesoro senza danneggiarlo. Le nostre apparecchiature di ispezione per tomografia computerizzata all’avanguardia utilizzano un’elevata energia dei raggi X per penetrare i metalli spessi, che in genere è quattro volte maggiore dell’energia dei raggi X utilizzata da dentisti e ospedali. Abbiamo trovato la sfida dell’ispezione interessante e preziosa quando l’Amgueddfa Cymru – Museum Wales ci ha contattato: è stato un bel cambiamento rispetto all’ispezione delle parti dell’aereo. Usando la nostra attrezzatura, siamo stati in grado di determinare che c’erano monete in vari punti della borsa. Le monete erano così fitte al centro del vaso che nemmeno le nostre elevate energie di radiazione potevano penetrare attraverso l’intero vaso. Tuttavia, abbiamo potuto rivelare parte della disposizione delle monete e confermare che non era solo la parte superiore del piatto dove le monete erano state nascoste.”

L’estrazione delle monete a strati ha rivelato che le monete più vecchie erano generalmente più vicine al fondo mentre le ultime monete del tesoro sono state trovate negli strati superiori. Il tesoro fu probabilmente sepolto nel 270 d.C. in un’epoca in cui l’Impero Romano era diviso tra l’Impero Centrale e l’Impero Gallico, che comprendeva la Gran Bretagna. Le ultime monete di questo tesoro furono emesse durante i regni di Quintillo (270 d.C.) e Vittorino (269-271 d.C.).

“Le monete di questo tesoro sembrano essere state raccolte in un lungo periodo di tempo. – dice Alastair Willis, curatore senior della sezione di Numismatica e economia gallese presso Amgueddfa Cymru) – La maggior parte sembra essere stata messa nella pentola durante i regni di Postumo (260-269 d.C.) e Vittorino (269-271 d.C.), ma i due sacchi di monete d’argento sembrano essere stati raccolti molto prima, durante i primi decenni del III secolo d.C.”.

Il tesoro più piccolo fu probabilmente sepolto negli anni 220 d.C. I due tesori sono stati rinvenuti vicino ai resti di un edificio romano che è stato scavato nel 2013 e identificato come un possibile tempio risalente al III secolo d.C. La scoperta di questi tesori supporta questo suggerimento. È molto probabile che i tesori siano stati depositati qui a causa del significato religioso del sito, forse come offerte votive, o per tenerli al sicuro sotto la protezione della divinità del tempio. Le monete potrebbero appartenere ai soldati del vicino forte romano di Canovium (situato vicino a Caerhun).

Il Museo di Llandudno conserva le collezioni del forte di Canovium e desidera acquisire questi due importanti tesori con il supporto del Conwy Culture Center e dell’Amgueddfa Cymru.

“Questa è una notizia davvero entusiasmante per il Museo Amgueddfa Llandudno. – afferma Dawn Lancaster, direttrice del Museo Amgueddfa Llandudno. – L’opportunità di acquistare questi importanti tesori di monete associati al forte romano di Kanovium consentirà alle generazioni future di vedere e sperimentare una significativa collezione di antiche monete d’argento risalenti al 32 a.C. e che rappresentano 50 sovrani”. Il Museo di Llandudno conserva tutti i reperti precedenti provenienti dagli scavi del forte romano di Kanovium situato a Caerhun nella valle di Conwy, quindi è giusto che il tesoro venga contestualizzato insieme al resto dei manufatti. Lavorando con Amgueddfa Cymru possiamo condividere la storia della loro scoperta e l’importanza che questi straordinari reperti rappresentano per il patrimonio culturale gallese della nostra zona”.